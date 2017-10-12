12/10/2017 09:21


Milan'ın efsane golcüsü Devlet Başkanı oldu

George Weah

Bir zamanlar Milan'da forma giyen ve 1995 yılında Altın Top ödülünü kazanan ilk Afrikalı futbolcu George Weah, ülkesi Liberya’da yapılan seçimlerde Devlet Başkanı seçildi

Liberya’nın tüm dünyada yıllarca adeta elçiliğini yapan ve ülkesini tanıtan 51 yaşındaki George Weah’ın 478 maçta 193 golü bulunuyor. Weah’ın ayrıca Milan’la 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında iki Serie A şampiyonluğu bulunuyor.

Weah ülkesinde Demokratik Değişim Kongresi’nin başbakan adayıydı. Weah 2005 seçimlerinde Ellen Johnson Sirleaf’in ardından ikinci olmuştu. Weah 2014’ten bu yana Montserrado Bölgesi’nin senatörü olarak Liberya Senatosu’nda yer alıyordu.

 

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