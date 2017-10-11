Milli güreşçi Cenk İldem silahlı saldırıya uğradı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi olan milli güreşçi Cenk İldem, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hastaneye kaldırıldı

Milli güreşçi Cenk İldem dün gece trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.İki bacağından yaralanan grekoromen güreşçinin hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi. İstanbul’da bir hastanede tedavisi süren milli güreşçinin ameliyat olacağı ifade edildi.