2018 Dünya Kupası Avrupa elemeleri maç sonuçları

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası organizasyonuna Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı maçlar oynandı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanan grup maçlarında sonuçlar ve puan durumları şöyle:

A Grubu:

Fransa - Belarus: 2-1

Hollanda - İsveç: 2-0

Lüksemburg - Bulgaristan: 1-1

B Grubu:

Portekiz - İsviçre: 2-0

Macaristan - Faroe Adaları: 1-0

Letonya - Andorra: 4-0

H Grubu:

Estonya - Bosna Hersek: 1-2

Yunanistan - Cebelitarık: 4-0

Belçika - Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

Dünya Kupası'na katılacak takımlar belli oldu

2018 Dünya Kupası'na Avrupa'dan ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılma hakkı kazandı.

Avrupa'dan katılacak diğer 4 takım, 9 gruptaki en iyi 8 ikinci arasında yer alan İsveç, İsviçre, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, İtalya, Yunanistan ve Hırvatistan arasında oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak.

F Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Slovakya ise en kötü ikinci olduğu için play-off mücadelesinin dışında kaldı.Play-off kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde 17 Ekim Salı günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.