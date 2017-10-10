10/10/2017 18:38


Osman Çakmak'ın adı memleketindeki meydana verilecek

Osman Çakmak

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olması gazi Osman Çakmak'ın Rize'deki ailesine büyük gurur yaşattı

Askerlik yaptığı Şırnak'ta 1997 yılında mayına basarak sol bacağını kaybeden gazi Osman Çakmak'ın ağabeyi Mehmet Çakmak,  kardeşinin askere gitmeden önce de futbol oynamayı sevdiğini söyledi.Altı kardeş olduklarını, zor şartlarda büyüdüklerini dile getiren Çakmak, "Kardeşim 5 yıl boyunca Zile Şehit Aileleri Derneğinde başkanlık yaptı. Osman, çocuğuna benim adımı verdi. Ben de 3 yaşındaki ikiz çocuklarımdan oğlumun ismini 'Osman' koydum." dedi.

Kaptan Osman'ın adı Zile'de meydana verilecek

Aileyi ziyaret eden Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ise milli takımın şampiyon olması ve Zileli Osman Çakmak'ın galibiyet golünü atmasından gurur duyduklarını söyledi.

Vidinel, "Osman, bir ayağını vatana feda etti, diğer ayağıyla da bize şampiyonluk kazandırdı. İlçemizdeki bir meydana 'Gazi Osman Çakmak Meydanı' ismini vereceğiz." diye konuştu.


Osman Çakmak
Osman Çakmak'ın adı memleketindeki meydana verilecek
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