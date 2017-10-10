TFF açıkladı Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı mı geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, art arda alınan mağlubiyetlerden sonra Milli takımın başına Lucescu'nun yerine Abdullah Avcı'nın geçeceğine dair basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı

İşte TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklama; Bugün bir ajans tarafından, “Demirören kararlı!… Lucescu’nun yerine!..” başlığı ile bir haber yayınlanmıştır. Bu haberde ortaya atılan ve herhangi bir dayanağı olmayan iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtir, durumu kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu...

Abdullah AVCI