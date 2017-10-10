10/10/2017 15:01


Aziz Yıldırım başkanlık için harekete geçti

Aziz Yıldırım

Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü için yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamasının ardından sarı lacivertli kulübün mevcut başkanı Aziz Yıldırım da çalışmalara başladı

Yıldırım'ın, Mayıs ayındaki kongrede yeniden aday olacağı ve gelecek sezonun transfer planının bile hazır olduğu öğrenildi. Başkan'ın Akhisar yenilgisi sonrası kulüpte de adeta sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi. Yıldırım'ın özellikle bu hafta başından itibaren yöneticileri, futbolcuları ve teknik kadroyu uyardığı, Yeni Malatyaspor ile bu hafta Kadıköy'de oynanacak maçta kayıp verilmemesi ve ardından deplasmanda yapılacak Galatasaray derbisine yüksek konsantrasyon ile çıkılmasını istediği vurgulandı. Başkan Yıldırım'ın, teknik kadroyla da sürekli görüştüğü ve moral verdiği ifade edildi.

Aziz Yıldırım'ın özellikle lider Galatasaray'dan alınabilecek 3 puanla, zirveyle puan farkının kapanacağını hesap ederek, kulüpte adeta alarm verdiği belirtildi.


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