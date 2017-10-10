İngiliz basını Ampute takımın başarısını yazdı

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında rakibi İngiltere'yi mağlup eden Millilerin başarısı İngiliz basınında yankı uyandırdı

İngiliz The Sun gazetesi, 50. dakikada Westbrook’un golüyle 1-1’i yakaladıklarını ancak 50+1. dakikada takım kaptanı Osman Çakmak’ın golüyle mağlup olduklarını belirterek, “50. dakikada kupaya ortak olduk ancak son dakikada gelen gol hayalleri yıktı. Maçın bitiş düdüğünün ardından da Türkler için parti zamanı başladı” yazdı.

Gazete ayrıca şampiyonluğu getiren golü kaydeden Osman Çakmak için de, “Takım kaptanı Osman Çakmak, performansıyla kahraman unvanını hak etti.

The Sun gazetesi ayrıca, Türk taraftarların maçın oynandığı Vodafone Park’taki coşkusuna da değinirken, “İki takımın kupa mücadelesini izlemek isteyen binlerce taraftar Beşiktaş’ın Vodafone Park Stadı’nı doldurdu. Taraftarlar, tribün şovlarıyla maçın heyecanına büyük coşku verdi” şeklinde yazdı.