10/10/2017 07:40


Ampute Milli Takımı futbolcularının hayat hikayesi

Ampute Milli Takımı

Rakibi İngiltere'yi mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı futbolcuları Türkiye'yi gururlandırdı

Futbolcuların hikayeleri ise yürekleri burktu... Şırnak’ta komando olarak askerlik yapan Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, mayına basarak sol bacağını diz altından itibaren kaybetti. 

Alican Kuruyamaç: Trafik kazası geçirdi, sağ bacağı diz üstünden kesildi.

Muhammed Yeğen: Bir bacağı kısa doğdu.

Rahmi Özcan: Sağ bacağı doğuştan sorunluydu, 12 defa ameliyat oldu, dizden kesildi.

Feyyaz Gözüaçık: Doğuştan bir bacağı yok.

Serkan Dereli: Doğuştan bir bacağı yok.

Barış Telli: Henüz dört yaşındayken trafik kazası geçirdi, sağ bacağı gitti.

Fatih Şentürk: Motosiklet merakı, kaza, sol bacağı gitti.

Fatih Karakuş: Çocukken yüksek gerilim hattına dokundu, sol kolu yok.

Selim Karadağ: Bebekken yanlış iğne yapıldı, kolu gelişemedi, kısa kaldı.

Kemal Güleş: 11 yaşındayken mahallede arkadaşlarıyla oynuyordu, bir inşaat yıkımı vardı, onu seyrediyorlardı, kepçe aniden yuvasından fırladı, üstüne düştü, sol bacağını dizüstünden kaybetti.

Ömer Güleryüz: Bebekken havale geçirdi, sol bacağı gelişemedi, kısa kaldı.

Mehmet Yunsur: Çocukken tarlada ayağını saman makinesine kaptırdı, koptu.

Başantrenörümüz Uğur Özcan: Cudi dağında mayına bastı. Sol ayağını dizaltından kaybetti.

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