Final maçında heyecanlı dakikalar ilk gol haberi geldi
EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında Milli Takım Vodefone Park'ta rakibi İngiltere ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Millilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı
Vodafone Park'ta oynanan ve binlerce taraftarın katılım sağladığı Ampute Futbol final maçında Türkiye ile İngiltere mücadele ediyor. Serkan'ın sağ kanattan pasında ceza sahasında topu bekletmeden şutunun çeken Ömer Güleryüz, top ağlara gönderdi. Böylece karşılaşmanın ilk yarısı Millilerin üstünlüğüyle sonuçlandı.