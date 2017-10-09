09/10/2017 19:10


Tribünler Ampute Futbol Takımını yuhaladı

İngiltere Ampute Milli Takımı

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı ile İngiltere Milli Takımı arasında oynanan maç öncesi Vodefone Arena'ya konuk olan ekip yuhalandı

Maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan İngiliz oyuncular, tribündeki taraftarlar tarafından ıslık ve yuhalanmayla karşılandı. Öte yandan seremoni öncesi çalan İngiltere Milli Marşı da bazı taraftarlar tarafından ıslıklanınca gelen tepkiler sonrası ıslık sesleri kesildi. Sosyal medyada ıslıklayan taraftarlara büyük tepki gösterildi.


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