Türkiye Ampute Milli Takım'dan büyük başarı

Türkiye Ampute Milli Takımı rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Böylece milliler Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmiş oldu

Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 2. dakikada Rahmi Özcan'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Uzun süre skor üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, mücadelenin 50+1. dakikasında Serkan Dereli'nin kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Türkiye, adını finale yazdırdı.

Türkiye, yarı finalde İspanya'yı 3-0 yenen İngiltere ile şampiyonluk mücadelesi verecek.Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de izledi. Özbek, maçtan sonra sahaya inerek teknik heyet ve futbolcuları galibiyetten dolayı kutladı.

Milli Takım, finalde 9 Ekim Pazartesi günü İngiltere ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.