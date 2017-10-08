08/10/2017 21:53


Türkiye Ampute Milli Takım'dan büyük başarı

Avrupa Ampute Futbol

Türkiye Ampute Milli Takımı rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti. Böylece milliler Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmiş oldu

Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 2. dakikada Rahmi Özcan'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Uzun süre skor üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, mücadelenin 50+1. dakikasında Serkan Dereli'nin kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Türkiye, adını finale yazdırdı.

Türkiye, yarı finalde İspanya'yı 3-0 yenen İngiltere ile şampiyonluk mücadelesi verecek.Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de izledi. Özbek, maçtan sonra sahaya inerek teknik heyet ve futbolcuları galibiyetten dolayı kutladı.

Milli Takım, finalde 9 Ekim Pazartesi günü İngiltere ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.


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