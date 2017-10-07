07/10/2017 12:42


Michael Schumacher’in sağlık durumuyla ilgili üzen gelişme

Michael Schumacher

Formula 1’in efsane ismi Michael Schumacher, Fransız Alplerinde kayak yaparken kaza geçirmiş ve tedavi görüyordu. Efsane pilotun boyunun 14 cm kısaldığı belirtildi

İddiaya göre 48 yaşındaki sporcu tekrar komaya girdi. 24 saat suni solunum cihazına bağlı olan Schumacher’in sürekli doktorların gözetimi altında bulunduğu belirtildi.

Haberde, eski yarışmacının kaza yapmadan önce 174 olan boyunun 160 cm'ye kısaldığı belirtildi. Daha önce Schumacher’in 45 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz ay Schumacher’in eşi Corinna'nın tedaviyi ABD'de sürdürme kararı aldığı ifade edilmişti.

 

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Michael Schumacher’in sağlık durumuyla ilgili üzen gelişme
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