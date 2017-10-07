07/10/2017 07:29


Yılmaz Vural'ın gündeme bomba gibi düşen maç yorumu

Yılmaz Vural

İzlanda ile Türkiye arasında oynanan ve Türkiye'nin mağlup olduğu maçı yorumlayan Yılmaz Vural sert çıktı

Deneyimli hoca maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Kontrataklar başımıza gelecek en kötü şey olur, Allah göstermesin. Nasıl kaçırıyor hakemler bunları anlamıyorum. Onlar bu pozisyonları görmek için oradalar. Bravo Burak bravo…(Gülerek). Ağlasaydı bari. (Sigurdsson’un kendisini yere attığı pozisyon için)

Çok yavaş oynuyoruz. Böyle sabaha kadar oyna çözemezsin.Oğuzhan’ın savunmaya gelip top alması yersiz. Sen Burak’a yakın oyna diye sahadasın. İşin değil ki bu senin oğlum ya.Bir topta oyundan düşüyorsunuz kardeşim. Dikkat edin evladım. Böyle olmaz.bOynasak oyun dönmez diye bir şey yok. Vallahi billahi İzlanda güçlü bir takım değil. Bizim takımımız bu olamaz” 

Yapmayın Allah aşkına… Yani şimdi protesto edip kendimi konuşmaktan men edeceğim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. (3. gol sonrası)Hırvatistan ve İzlanda bu işi götürecek. Hırvatistan maçında şanslıydık, bir sürü gol kaçırdılar, sonunda golü bulmuştuk. Şimdi yorum yapacağım ama yanlış anlaşılacak.Emre Mor oyuna girdi ama buna ‘atı alan Üsküdar’ı geçti’ derler buna.4-5 aydır konuşmuyorum ama yine başlayacağım konuşmaya. Konuşsan ne oluyor, kime fayda sağlıyor, onu da bilmiyorum.Yusuf’la Emre Mor’u baştan sokacaktın. Skoru mu koruyacaksın, ne yapacaksın? Ne oyuncu değiştirdin, ne de oyun anlayışını…Yapmayın Allah aşkına ya.. Yabancıya karşı değiliz. Gerekirse serbest bırakılsın. Karşı olduğumuz Türkiye’de neden oyuncu yetiştiremiyoruz? Tartışalım.' ifadelerini kullandı.


Michael Schumacher
Michael Schumacher’in sağlık durumuyla ilgili üzen gelişme
Arvida Byström
İsveçli model tecavüz tehdidi alıyor
acun ılıcalı
Eşi ile ilgili ortaya atılan iddialara Ilıcalı'dan jet yanıt
Sakallı, sarıklı polis
İçişleri Bakanlığı o görüntülerin ardından genelge hazırladı
Burcu Başoğlu
Bomba iddia yemek yemiyor tedavi görüyor
İlgili Haberler
Michael Schumacher

Michael Schumacher’in sağlık durumuyla ilgili üzen gelişme

Yıldırım Demirören

TFF Başkanı Yıldırım Demirören istifaya hazırlanıyor iddiası

Tayfur Havutçu

Lucescu'nun yardımcısından mağlubiyet sonrası flaş sözler

Heimir Hallgrimsson

İzlanda teknik direktörü 'Türkiye çok pozisyon bulamadı'

Son Dakika Haberleri
Arvida Byström

İsveçli model tecavüz tehdidi alıyor

acun ılıcalı

Eşi ile ilgili ortaya atılan iddialara Ilıcalı'dan jet yanıt

Sakallı, sarıklı polis

İçişleri Bakanlığı o görüntülerin ardından genelge hazırladı

Burcu Başoğlu

Bomba iddia yemek yemiyor tedavi görüyor

 Yazarlarımız
turker erturk

Allah'ın yöntemini öğrenmişler

Gülen Cemaatinin attığı kumpaslar ve yaptığı operasyonlar arkasını dolduracak verilerin toplanması açısından iki kategoriye ayrılıyor. Birinci kategoride hedef kişi ve kurum uzun dönemde gözetim altına ...

Devam