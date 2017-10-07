Yılmaz Vural'ın gündeme bomba gibi düşen maç yorumu

İzlanda ile Türkiye arasında oynanan ve Türkiye'nin mağlup olduğu maçı yorumlayan Yılmaz Vural sert çıktı

Deneyimli hoca maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Kontrataklar başımıza gelecek en kötü şey olur, Allah göstermesin. Nasıl kaçırıyor hakemler bunları anlamıyorum. Onlar bu pozisyonları görmek için oradalar. Bravo Burak bravo…(Gülerek). Ağlasaydı bari. (Sigurdsson’un kendisini yere attığı pozisyon için)

Çok yavaş oynuyoruz. Böyle sabaha kadar oyna çözemezsin.Oğuzhan’ın savunmaya gelip top alması yersiz. Sen Burak’a yakın oyna diye sahadasın. İşin değil ki bu senin oğlum ya.Bir topta oyundan düşüyorsunuz kardeşim. Dikkat edin evladım. Böyle olmaz.bOynasak oyun dönmez diye bir şey yok. Vallahi billahi İzlanda güçlü bir takım değil. Bizim takımımız bu olamaz”

Yapmayın Allah aşkına… Yani şimdi protesto edip kendimi konuşmaktan men edeceğim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. (3. gol sonrası)Hırvatistan ve İzlanda bu işi götürecek. Hırvatistan maçında şanslıydık, bir sürü gol kaçırdılar, sonunda golü bulmuştuk. Şimdi yorum yapacağım ama yanlış anlaşılacak.Emre Mor oyuna girdi ama buna ‘atı alan Üsküdar’ı geçti’ derler buna.4-5 aydır konuşmuyorum ama yine başlayacağım konuşmaya. Konuşsan ne oluyor, kime fayda sağlıyor, onu da bilmiyorum.Yusuf’la Emre Mor’u baştan sokacaktın. Skoru mu koruyacaksın, ne yapacaksın? Ne oyuncu değiştirdin, ne de oyun anlayışını…Yapmayın Allah aşkına ya.. Yabancıya karşı değiliz. Gerekirse serbest bırakılsın. Karşı olduğumuz Türkiye’de neden oyuncu yetiştiremiyoruz? Tartışalım.' ifadelerini kullandı.