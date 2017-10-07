07/10/2017 07:25


Lucescu'nun yardımcısından mağlubiyet sonrası flaş sözler

Tayfur Havutçu

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun yardımcısı Tayfur Havutçu, mağlubiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu

Havutçu yaptığı açıklamada, “Ukrayna maçından sonra 7 değişiklikle Hırvatistan maçına çıktık. Hakan Çalhanoğlu cezalı olduğu için bu maça tek değişiklik ile çıktık. Oyuncu tercihleri her zaman tartışılır. Bu her zaman böyledir. Saygı duyulmasını istiyoruz. Bugün hepimiz üzgünüz. Arda takım kaptanıdır. Bundan önce de büyük katkıları olmuştur. Güzel bir tablo değildi. Takım kaptanı. Hırvatistan maçında oynadı. Sakatlığı vardı. Maç oynama fırsatı bulamadı bu sürede. Ben şahsen doğru bulmuyorum. Islıklanması doğru değildi. Dünya Kupası’na katılma fırsatımız vardı. Bugünkü maçı mutlak kazanmak istiyorduk. İzlanda’yı iyi tanıyorduk. Oyun planlarını iyi biliyorduk. Duran topları iyi kullanıyorlar. Fizik güçleriiyle oynuyorlar. Maçtan önce de biliyorduk. Sahada uygulamalı olarak çalıştık. Maalesef engel olamadık. Basit gollerle mağlup olduk. Üzgünüz. Elimize gelen fırsatı değerlendirmemedik. Serüvenimizi, son maçımızda güzel bir sonuçlar bitirmek istiyoruz. Nuri’nin sakatlığı vardı, ondan dolayı değişti. Ozan’ı merkeze koyup ikinci topları kazanmayı hedefledik. Biraz kımıldar gibi olduk ama sonra kontrolü kaybettik.” şeklinde konuştu. 


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