İzlanda teknik direktörü 'Türkiye çok pozisyon bulamadı'

İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, galibiyetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Türkiye ile İzlanda arasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, “Öncelikle burada Türkiye’yi ve Türk taraftarlarını tebrik etmek istiyorum. Deplasman takımı olarak gelebileceğimiz en zor deplasmanlardan bir tanesi. Biz de bu akşam taraftarın ve atmosferin ne kadar önemli olduğunu gördük. Maçı yorumlayacak olursak, bu maçta ilk golün ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Türkiye’ye karşı çok iyi savunma yapmamız gerektiğinin bilincindeydik. Bunu yaptığımızı düşünüyorum. Takım iyi savunma yaptıktan sonra ilerideki alanlarda iyi savunma yapacağını düşünüyordum. Takım olarak bu akşam 1. ve 2. golü attıktan sonra 3. gol, bizim için maçı tamamlayıcı goldü. Takım olarak iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Organize oynadık. Disiplin üst seviyedeydi. Takımımı tebrik etmek istiyorum, galibiyetten dolayı mutluyum” diye konuştu.

“Türkiye Milli Takımı’nın bireysel olarak çok iyi oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum”

Türkiye’nin neden maçı kaybettiği sorusuna yanıt vermekten kaçınan Hallgrimsson, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Öncelikle İzlanda Milli Takımın Teknik Direktörü olarak, rakip takımın neyi başarıp başaramadığını yorumlamak istemiyorum. Bunun benim açımdan çok profesyonel bir davranış olacağını düşünmüyorum. Kendi takımımın çok iyi savunmalar yaptığını söyleyebilirim. Baktığınız zaman, Türkiye Milli Takımı’nın çok gol pozisyonu bulamadığını söyleyebilirim. Bire bir pozisyonları çoğunlukla bizim kazandığımızı düşünüyorum. Türkiye Milli Takımı’nın bireysel olarak çok iyi oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Takımımın çok iyi savunma yapmasının gerektiğini biliyordum. Bunu yaptığı için takımımı tekrar tebrik ediyorum.”