Donör bulundu Naim Süleymanoğlu ameliyat ediliyor
Karaciğer nakli bekleyen efsane halterci Naim Süleymanoğlu, kendisine uygun donör bulunmasının ardından ameliyata alındı
Süleymanoğlu’nun akrabaları ve yakın çevresinde yapılan araştırma sonucunda testleri olumlu sonuç veren bir arkadaşının donör olmasına karar verildi. Süleymanoğlu bu sabah Ataşehir Memorial Hastanesi’nde ameliyata alındı. Donörden alınacak karaciğer parçası ameliyatla Naim Süleymanoğlu’na nakledilecek.Süleymanoğlu, 25 Eylül’de karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.