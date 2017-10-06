Tolga Ciğerci dev derbide forma giyecek mi

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, bu sezona başarılı başlangıç yapan Tolga Ciğerci'yi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak maça yetiştirmelerini istediklerini söyledi

Tolga Ciğerci'nin, başparmağının bir eklemindeki kapsül zedelenmesi nedeniyle operasyon geçirdiğini anlatan İnce, "Tolga'nın daha önce ayağında farklı rahatsızlıklar vardı. Bizim de dikkat etmemiz gereken bir süreçti. Östersunds maçı sonrası 6-7 maç sonunda bir değerlendirme yaptık. Ödemdeki artıştan dolayı durması gerektiğini tespit ettik. Bunu teknik ekiple ve milli takımdaki sağlık heyetiyle paylaştık. Sadece burada değil Almanya'da da takip edildiği klinikteki doktorların da fikirlerini aldık. Durması gerektiğine dair ortak bir karar verdik." ifadelerini kullandı.

Doktor İnce, Tolga'da eklem çevresinde tehlikeli bir periyoda giden bir ödem olduğunun altını çizerek, "Tolga'nın 3-4 ayı bulacak bir süreçte oynamaması ihtimalindense 1-2 haftalık bir periyotta ara vermesini uygun bulduk. Aramıza katıldı ama tedavisi devam edecek. Tedavi arasında antrenman yaptıramıyoruz ve maç oynatamıyoruz. Milli maç arası bizim için bir şans oldu. Fikir belirtmem çok doğru olmaz, Konya maçını bilmiyorum ama Tolga'nın Fenerbahçe derbisine yetişmesi için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

İnce, kadrodaki oyuncularda ciddi bir sakatlık bulunmadığını hatırlatarak, "Milli takımlara giden oyuncular dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor. Sakatlık ve ciddi bir sorun da yok. Eray'ın iç yan bağlarında bir esneme olmuştu onun özel çalışması devam ediyor. Bazı oyuncularımızı özel çalıştırıyoruz. Milli takım arası da fırsat oldu. Aramıza geç katılan oyuncular var. Koruyucu hekimlik adına ileriki dönemlerde sakatlanmamaları ya da sakatlık riskini azaltmak adına Mariano ve Latovlevici ile özel çalışıyoruz. Çok şükür özel bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.