Aykut Kocaman ve Alper Potuk'a verilen ceza belli oldu

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a 13 bin TL, sarı-lacivertli oyuncu Alper Potuk’a da 1 maç ceza verdi

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

“Aytemiz Alanyaspor Kulübü sporcusu Georgios Tzavellas’ın 01.10.2017 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor – Gençlerbirliği Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Demir Grup Sivasspor Kulübü sporcusu Delvin Chanel Ndinga’nın 30.09.2017 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor – Antalyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor’un 01.10.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş – Trabzonspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin 29.09.2017 tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor – Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Alper Potuk’un rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe teknik sorumlusu Aykut Kocaman’ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray Kulübünün, 30.09.2017 tarihinde oynanan Galatasaray – Kardemir Karabükspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, 01.10.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor – Atiker Konyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe Kulübünün, 01.10.2017 tarihinde oynanan Göztepe – Medipol Başakşehir FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu kuzey kale arkası B bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Adana Demirspor Kulübü başkanı Halil Mehmet Gökoğlu’nun 30.09.2017 tarihinde oynanan İstanbulspor –Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,Grandmedical Manisaspor Kulübü sporcusu FAHRİ AKYOL’un, 30.09.2017 tarihinde oynanan Eskişehirspor –Grandmedical Manisaspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantepspor Kulübünün, 30.09.2017 tarihinde oynanan Gaziantepspor – MKE Ankaragücü TFF 1.Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası alt D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Gaziantepspor Kulübü sporcusu Serhan Yılmaz’ın ihraç öncesi rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor Kulübünün, 01.10.2017 tarihinde Elazığ Atatürk Stadında oynanan Elazğıspor – Çaykur Rizespor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına kara verilmiştir.”