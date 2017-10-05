Türkiye İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak

2018 FIFA Dünya Dünya Kupası I Grubu mücadelesinde Milliler, rakibi İzlanda ile Yeni Eskişehir Stadında mücadele edecek

6 Ekim Cuma günü 21.45’te karşılaşacak. Türkiye ve İzlanda arasında oynanacak karşılaşma TV 8’de canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmesi için grubu 1'inci sırada tamamlamak zorunda. İkincilikte ise, play-off oynaması yüksek ihtimal. A Milli Takımın play-off oynaması için gruplar arasındaki en kötü ikinci takım olmaması gerekiyor.

I Grubu'nda 14 puanla 3'üncü sırada bulunan Türkiye'nin son iki maçını da kazanması halinde grubu ilk iki sırada tamamlaması garanti. Grup liderliği için en kesin yol Ukrayna'nın Kosova deplasmanında puan kaybı yaşayıp son maçta Hırvatistan'ı yenmesinden geçiyor. Ukrayna'nın son iki maçını kazanması halinde ise liderlik için genel averaja bakılacak. Şuan için Türkiye genel averajda attığı gol sayısının 12 olması sebebi ile Ukrayna'nın üstünde yer alıyor. Ukrayna ise grupta 11 gol attı.