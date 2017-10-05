'Talisca'nın Beşiktaş'a gitmesi büyük bir hataydı'

Benfica'dan Beşiktaş'a kiralanan yıldız futbolcu Talisca Portekiz basınında gündemden düşmüyor. Portekiz basını Talisca'nın Beşiktaş'a transfer olmasını büyük bir hata olarak değerlendirdi

Sezona kötü başlayan ve Porto ile Sporting'in ardında 3. sırada bulunan Benfica'nın, Talisca'ya çok ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Portekiz'de adından her geçen gün daha çok söz ettiren yıldız futbolcu son olarak önceki gece yayınlanan bir televizyon programında en çok konuşulan isimdi.

TVİ'de ekranlara gelen Prolongamento isimli programda, “Talisca neden Benfica'da değil?” sorusu masaya yatırıldı. Futbol yorumcusu Rui Pedro Braz, yetenekli oyuncunun kiralık da olsa gönderilmesinin hata olduğunu savunarak, “Benfica iyi futbol oynamıyor. Şu an takımın ihtiyacı olan tam da Talisca gibi bir oyuncu. Burada olmaması talihsizlik” ifadelerini kullandı.

Braz şöyle devam etti: “Talisca, Benfica'da iyi iki sezon geçirdi. Jesus ve Vitoria gibi teknik adamların elinde pişti. Tam kulübe adapte olduğu sırada Beşiktaş'a gitmesine izin verildi. En verimli dönemine girecekken gönderilmesi büyük bir hataydı. Türkiye'ye gitti ve ilk yılında Beşiktaş'ta patlama yaptı. Şu an formu geçen yıldan bile daha iyi. Avrupa futbolunda en çok arzulanan futbolculardan biri haline geldi.”

Pedro Braz, iki yıllık kiralamanın yanlış bir strateji olduğunu savunarak “Benfica'ya döndükten sonra kontratında sadece bir yıl kalmış olacak. Bu da yeni sözleşme veya transfer görüşmeleri için kulübün elini zayıflatacak” yorumunda bulundu.