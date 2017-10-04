04/10/2017 15:36


Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında üzen haber

Naim Süleymanoğlu

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun doktoru eski sporcunun sağlık durumu hakkında "Acil organ nakli gerekiyor ve zaman daralıyor." açıklamasını yaptı

Doktor Adnan Bağrıaçık, efsane halterci Süleymanoğlu için şu ifadeleri kullandı: "Türk ve Dünya Spor Tarihi'nin en önemli sporcularından olan Naim Süleymanoğlu, çoğunuzun bildiği gibi karaciğer yetmezliği ile boğuşuyor. Tıbbi olarak imkarların kullanmasıyla genel durumu şu an için iyi. Dün Sn. Cumhurbaşkanımızla telefonda konuştu ve ilgisi için teşekkür etti. Ancak acil organ nakli gerekiyor ve zaman daralıyor. Şu anda Ataşehir Memorial Hastanesi'nde ameliyatını da gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat tarafından takip ve tedavisine devam edilmekte. 75 kilonun altında, A veya 0 kan grubuna sahip bulaşıcı ve ciddi hastalığı olmayan gönüllü donör (verici) aranmaktadır. Şartları uygun olanların incelemeler için Ataşehir Memorial Hastanesi organ nakil merkezine başvurmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur."


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