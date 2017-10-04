04/10/2017 15:31


Lucescu'dan kritik maç öncesi flaş açıklamalar

Lucescu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ile mücadele edecek olan Milli Takımın teknik direktörü Lucescu karşılaşmaya dair umutlarının güçlü olduğunu vurguladı

Hırvatistan'ı yenen milli takımın sadece tarihinde bu rakibe karşı ilk galibiyetini almadığını aynı zamanda gruptaki iddiasını da sürdürdüğünü kaydeden Lucescu, "Yolumuzdan sapmadık. Geçen ay oynadığımız ve final havasında geçen maçların ardından Türk Milli Takımı'nın, Dünya Kupası’na katılma umutları halen tazeliğini koruyor." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma yolunda ilk olarak İzlanda ile karşılaşacağını hatırlatan Mircea Lucescu,"İzlanda, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye'nin de yer aldığı gruptan finallere çıkmış, burada İngiltere’yi geçip çeyrek finale kadar ilerlemişti. Halen benzer bir kadro ile mücadele eden, fizik güce dayalı stilleri, uzun top ve ortaları sıklıkla kullanan oyun anlayışları ile İzlanda, her bakımdan rakiplerine zorluk çıkartan bir ekip. Bu bakımdan, asla hafife almamamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin İzlanda'yı 1-0 mağlup etmesinin futbol kamuoyunun hafızasından henüz çıkmadığını vurgulayan Lucescu, şu görüşlere yer verdi:

"Hepimiz, buna benzer bir zaferin tekrar etmesini arzuluyoruz. Ancak unutulmasın ki o karşılaşma ile bu müsabaka arasında önemli bir fark bulunuyor. İki yıl önce oynanan maçta, şampiyonaya gitmeyi garantilemiş bir İzlanda vardı. Ancak bu kez, dört takımın da grupta çok çetin bir mücadele içerisinde olduğunu görüyoruz. Üstelik üçüncü olmanın hiçbir getirisi olmayacak. Hırvatistan maçında oyuncularımız neler başarabilecek kaliteye sahip olduklarını gösterdiler. Onlar için zorlu maçı kolaylaştırabilecek etkenlerden bir tanesi de seyircilerimizin onlara vereceği itici güç olacaktır. Son bir gayret ve keskin bir konsantrasyon ile ekim ayında önemli bir kutlama yapmayı umuyoruz. Sözlerimi yazar Paulo Coelho’nun bir sözü ile bitirmek istiyorum: Siz zafere inanırsanız, o da size inanacaktır."

 

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