Türkiye İzlanda maçı canlı yayın bilgileri
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde A Milli Takım İzlanda ile mücadele edecek
Türkiye ve İzlanda arasında 6 Ekim Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak maç 21.45'te TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE FUTBOL MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu oyuncular yer aldı:
Harun Tekin (Bursaspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Sabri Sarıoğlu (Göztepe), Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Ömer Toprak, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Arda Turan (Barcelona), Enes Ünal (Villarreal)