04/10/2017 08:01


Millilerde İzlanda maçı hazırlığı sürüyor

A Milli Futbol Takımı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ile mücadele edecek olan Milliler maçın hazırlıklarını sürdürüyor

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ile, 9 Ekim de ise Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ikinci çalışmasını yaptı. Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki Belek Turimz Bölgesi'nde bulunan Sentido Zeynep Resort'un sahasındaki antrenmanda teknik direktör Mircea Lucescu futbolcularla kısa süre görüştü. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda milli takım 3 grup halinde pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı gerçekleştirildi.Antrenmanda dün Fortuna Düsseldorf'un sahasında Duisburg'u 3-1 yendiği maçta oynayan Kaan Ayhan ile sağ arka adalesinde çekme olan Mevlüt Erdinç fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. 

A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampında yer alan futbolculardan Tolga Ciğerci'nin sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadığı belirtildi. Antrenmanı TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.


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