03/10/2017 08:31


Barcelona ligden çekiliyor mu

barcelona

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, referandum süreci sonrası için flaş bir karar alarak grev kararına destek vereceklerini bildirdi

Katalonya’nın bağımsızlık referandumuna İspanya Hükümeti’nin izin vermemesi sonrasında çıkan olaylar, Barcelona kulübünü de olumsuz etkilemeye devam ediyor.Las Palmas ile seyircisiz oynanan karşılaşmanın ardından Başkan Bartomeu’nun “Maça çıkmamak bize 6 puana mal olurdu” açıklaması sonrası Asbaşkan Vilarrubi ve yönetim kurulu üyesi Mones istifa etti.

“TARİHİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

Katalonya Referandumu’nun ardından yaşanan olaylar hakkında konuşan Bartomeu, “Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin özgürlüklerine daha çok bağlıyız. Vatandaşlara saygı çerçevesinde siyasi bir çözüm bulunmasını savunuyoruz. Katalonya’ya sadık bir bağlılığımız var ve bunu elimizdeki tüm imkanlarla göstereceğiz. Dün demokrasiyi savunanlarla ve saldırıların mağdurlarıyla dayanışma içindeyiz. İspanya ulusal polisi, orantısız güç kullandı. Katalonya’nın kendi geleceğine karar vermesini destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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“ALDIĞIM EN ZOR KARARDI”

Las Palmas mücadelesinin seyircisiz oynanmasına değinen Bartomeu, “Katalan yerel polisi maçın normal şartlarda oynanabileceğini söyledi. Güvenlikle ilgili maçı iptal etmek için hiçbir sebep yoktu. Biz, Katalonya’nın yaşadığı olağanüstü durumdan dolayı maçın ertelenmesini istedik. Ama kabul edilmeyince de ülkemizin yaşadıklarını tüm dünyaya göstermek için seyircisiz oynama kararı aldık. Bu benim başkan olarak aldığım en zor karardı” dedi.

LİGDEN ÇEKİLECEKLER Mİ?

“Katalonya’nın olası bir tek taraflı bağımsızlık ilanında Barcelona, La Liga’yı bırakacak mı? Fransa veya İngiltere liglerinde oynama seçeneklerini değerlendiriyor musunuz? sorusuna yanıt veren Bartomeu, “Katalonya olarak zor anlar yaşıyoruz. Zamanı geldiğinde yönetim kurulumuz sakin bir şekilde kararını alacaktır.” dedi.

Kaynak: Sözcü


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