03/10/2017 08:26


Mircea Lucescu İzlanda mücadelesinde kulübede olmayacak

Mircea Lucescu

Ukrayna ile deplasmanda mücadele eden Milli takımın teknik direktörü Lucescu İzlanda maçında kulübede bulunmayacak

Ukrayna ile Türkiye arasında oynanan ve Ukrayna'nın 2-0 galip tamamladığı maçın ardından Lucescu, saha kenarına gelen hakemlere iki goldeki tartışmalı pozisyonları cep telefonuyla göstermişti. Ukrayna'nın ilk golü öncesinde ofsayt olduğu, ikinci golü öncesinde ise topun kale çizgisini geçtiği tekrar görüntülerde kameraya yansımıştı.

Statü gereği aldığı men cezası 3 maçtan az olduğu için itiraz hakkı bulunmayan Mircea Lucescu, Türkiye'nin 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de oynayacağı İzlanda maçında kulübedeki yerini alamayacak.


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