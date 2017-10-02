02/10/2017 12:56


Flaş iddia Galatasaraylı eski yıldız HIV virüsü mü taşıyor

Emmanuel Eboue

Bir zamanlar Galatasaray'da forma giyen Emmanuel Eboue'nin sağlık durumu ile ilgili üzücü bir iddia ortaya atıldı

34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yıl Sunderland’e transferi sırasında eski menajerine eksik ödeme yaptığı için FIFA’dan 1 yıl transfer yasağı almış ve FIFA’da yer alamayan KKTC Süper Ligi ekiplerinden Türk Ocağı Limassol ile anlaşmaya varmıştı. Ancak deneyimli sağ bekin sağlık kontrolünden çıkan problem sebebiyle sözleşme imzalanmadı ve Eboue daha detaylı tetkikler için Londra’ya gitti.

HIV mi?

Kuzey Kıbrıs basınında çıkan iddialara ve Eurosport Türkiye’nin haberine göre Emmanuel Eboue’nin kanında HIV virüsüne rastlandı.

Oyuncunun menajeri Tekin Birinci olay hakkında; ”Maalesef Eboue’nin sağlık sorunu gerçek ama hemen felaket tellallığı yapılmasın. Kan değerlerinde olumsuzluklar görüldüğü için bu gece İngiltere’ye uçacak, gerekli tetkikler orada yapıldıktan sonra sağlıklı bilgi edinebileceğiz.” açıklamasını yaptı.

Emmanuel Eboue, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray formasıyla 102 maça çıkmış ve toplam 5 gol kaydetmişti. Eboue sarı-kırmızılı formayla üç Süper Lig (2011-2012, 2012-2013, 2014-2015) şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve iki de Süper Kupa zaferi elde etmişti. Özellikle Fatih Terim döneminde performansıyla alkış toplayan Eboue, Galatasaray’da son sezonu olan 2014-2015 sezonunda Cesare Prandelli tarafından kadro dışı bırakılmıştı ve sezon boyunca hiçbir resmi maçta forma giyememişti.


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