02/10/2017 07:31


Spor Toto Süper Lig'de puan durumu

Spor Toto Süper Lig

Süper Lig'de 7. hafta maçları dün akşam Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı

Liderlik yarışında Beşiktaş,dün akşam rakibi Trabzonspor ile berabere kalarak Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı.

Süper Lig 7. hafta puan durumu

1- Galatasaray 19

2- Beşiktaş    14

3- Kayserispor   14

4- Göztepe  13

5- Medipol Başakşehir  13

6- Teleset Mobilya Akhisarspor    13

7- Fenerbahçe  11

8- Aytemiz Alanyaspor  10

9- Trabzonspor    9

10- Bursaspor   9

11- Demir Grup Sivasspor  9

12- Yeni Malatyaspor 8

13- Kasımpaşa 8

14- Atiker Konyaspor 7

15- Antalyaspor 6

16- Kardemir Karabükspor 5

17- Osmanlıspor   4

18- Gençlerbirliği 4


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