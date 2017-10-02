02/10/2017 07:31
Spor Toto Süper Lig'de puan durumu
Süper Lig'de 7. hafta maçları dün akşam Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı
Liderlik yarışında Beşiktaş,dün akşam rakibi Trabzonspor ile berabere kalarak Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı.
Süper Lig 7. hafta puan durumu
1- Galatasaray 19
2- Beşiktaş 14
3- Kayserispor 14
4- Göztepe 13
5- Medipol Başakşehir 13
6- Teleset Mobilya Akhisarspor 13
7- Fenerbahçe 11
8- Aytemiz Alanyaspor 10
9- Trabzonspor 9
10- Bursaspor 9
11- Demir Grup Sivasspor 9
12- Yeni Malatyaspor 8
13- Kasımpaşa 8
14- Atiker Konyaspor 7
15- Antalyaspor 6
16- Kardemir Karabükspor 5
17- Osmanlıspor 4
18- Gençlerbirliği 4