Caner Erkin ve Talisca kavgasına dair Beşiktaş'tan ilk açıklama

Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Talisca'nın kavga ettiğine dair basında çıkan haberlerle ilgili siyah beyazlı kulüp açıklama yaptı

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklamada su ifadelere yer verildi:

''Kulübümüzden Açıklama

Basın yayın organlarında Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca’nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır.

Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK''