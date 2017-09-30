Galatasaray Karabükspor maçı canlı yayın bilgileri

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray bu hafta evinde rakibi Karabükspor'u konuk edecek

Süper Lig'in 7. haftasında bu akşma Kardemir Karabükspor'u konuk edecek lider Galatasaray, bu müsabakadan kayıpsız ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Galatasaray-Kardemir Karabükspor mücadelesini, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Galatasaray Karabükspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

GALATASARAY'IN KARABÜKSPOR'A KARŞI MUHTEMEL 11'İ

Muslera- Mariano, Maicon, Serdar, Linens (Latovletici), Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis