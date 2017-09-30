Aykut Kocaman'dan mağlubiyet sonrası sert açıklamalar

Fenerbahçe'nin deplasmanda Akhisarspor ile mücadele ettiği ve sahadan mağlup ayrıldığı maçın ardından Fenerbahçeli teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu

Akhisarspor mağubiyetinin ardından açıklama yapan sarı lacivertli kulübün teknik direktörü Aykut Kocaman, "Oyunun ilk 25-30 dakikalık bölümünde istediğimiz gibi gidiyordu. Rakibi kontrol ediyorduk. Ama sonrasında aşırı istekten oyunumuz bireyselliğe döndü. Bunlar oyunla ilgili hatalardı. Bir şekilde düzeltebilirdik. Sonucunda ne oldu? Bizi Beşiktaş'ı yendiğimize pişman ettiler." dedi.

Hakem Bülent Yıldırım'ın kararlarına tepki gösteren Kocaman, "Beşiktaş'ı hakemle yenmişiz gibi bir hava estirildi. Bu adam, Quaresma'yı üç defa atamayan adam. Bunların hata olduğunu düşünmüyorum. Bülent Yıldırım'ın niyeti belliydi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.