Galatasaraylı teknik adamdan Selçuk İnan'a büyük destek

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, futbolcusu Selçuk İnan'a güvendiğini ve Fernando’ya bir şey olursa oynatabileceği en uygun ismin olacağını söyledi

Yardımcılarıyla değerlendirme yapan Hırvat çalıştırıcı, “Selçuk İnan’ı kazanmak zorundayız. Bu sezon 11 kişi ile bitmez. Üstelik Fernando’ya bir şey olursa yerine oynatabileceğim en uygun isim Selçuk. Bize düşen mutlaka Selçuk’u en iyi duruma getirmek. Ancak taraftarımız da bu konuda anlayışlı olmalı” diye konuştuğu öğrenildi.

Türk Telekom Stadı’nda bugünkü maçta daha önce takımdan gitmesi için ultrAslan taraftar grubunun bildiri yayınladığı Selçuk konusunda bu kez taraftarların tutum değişikliğine gitmesi bekleniyor. Taraftarların ağırlıklı olarak tecrübeli futbolcuya destek vereceği öğrenildi.ı.