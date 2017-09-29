29/09/2017 15:19


MHK Ali Palabıyık ile ilgili karar verdi

Ali Palabıyık

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde verdiği kararlarla eleştirilen hakem Ali Palabıyık'a bu hafta Süper Lig'de görev verilmemişti

MHK'da alınan karar neticesinde 3 hafta dinlendirilip 4'üncü haftada maça atanacak olan Ali Palabıyık'ı MHK kaybetmek istemiyor. Palabıyık'ın Beşiktaş lehine verilmeyen penaltı pozisyonunda hatalı bulunduğu ortak bir sonuç olurken, MHK ofsayt pozisyonunda hatayı yan hakeme yıktı. Kurul, yetenekli olarak gördüğü Ali Palabıyık'ı dinlendirdikten sonra maçlara atayacak ve ilk yarı sonunda performansı yeniden değerlendirilecek.


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MHK Ali Palabıyık ile ilgili karar verdi
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