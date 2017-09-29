29/09/2017 12:26
Finlandiya Türkiye maçı biletlerinin tamamı satıldı
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda rakibi Finlandiya'ya konuk olacak olan Millilerde hedef galibiyet
A Milli Takımın 9 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçta Türk taraftarlar için ayrılan biletlerin tamamı tükendi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Turku şehrinde Finlandiya'yla oynacağı grubun son maçında Türk futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.Biletleri alırken "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneğini kullanan Türk taraftarların, biletlerini Finlandiya'nın Turku şehrinde bulunan "Scandic Park Julia Otel"de kurulacak teslimat noktasından 7-8-9 Ekim tarihlerinde alabileceği kaydedildi.