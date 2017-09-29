29/09/2017 12:23
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maç programı belli oldu
İşte Süper Lig'de 7. hafta maç programı
Bugün:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)
Yarın:
14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa (Osmanlı)
14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.30 Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor (Türk Telekom)
1 Ekim Pazar:
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)
19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)
19.30 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)