29/09/2017 12:23


Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor

süper lig

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maç programı belli oldu

İşte Süper Lig'de 7. hafta maç programı

Bugün: 

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)

Yarın: 

14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa (Osmanlı)

14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

16.30 Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor (Türk Telekom)

1 Ekim Pazar:

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

19.30 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

 


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