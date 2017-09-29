29/09/2017 12:17


Mesut Özil’den büyük gaf 3. Selim için bakın ne dedi

mesut özil

Arsenal’in yıldızı Mesut Özil, İngiltere’nin başkenti Londra’daki 10 milyon pound değerindeki konağını tanıtırken büyük bir gafa imza attı

Odada bulunan 3. Selim tablosunun önünde durarak Osmanlı padişahını tanıtan Mesut Özil, “Bu İstanbul'u fetheden padişah” diyerek büyük bir gafa imza attı.Videonun devamında evinin tanıtımını yapmaya devam eden Özil, ayakkabı, kemer ve otomobil koleksiyonunu gösterirken, birçok eşyanın Türkiye’den getirildiğini söyledi.


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