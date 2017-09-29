Golcü futbolcu ölümden döndü

Manchester City’de forma giyen 29 yaşındaki golcü Sergio Agüero'nun geçirdiği trafik kazası sonucu kaburgaları kırıldı

Aguero, Kolombiyalı şarkıcı Maluma tarafından düzenlenen konsere katılmak için Hollanda'nın Amsterdam kentine gitti. Agüero konser sonrasında havaalanına giden bir taksiye bindi ancak aracın kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

Yıldız futbolcunun hayati tehlikesi olmadığı ancak kaburgasındaki kırıklar nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Agüero'nun takside kemerini bağladığı için daha ciddi bir yaralanmadan kurtulduğu ifade edildi. Öte yandan Agüero'nun eski kulübü Independiente, Twitter'dan yaptığı paylaşımla yıldız oyuncuya geçmiş olsun mesajı yayınladı.