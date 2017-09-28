Bayern Münih'te Carlo Ancelotti devri sona erdi

Alman Liginde mücadele eden Bayern Münih teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı

Bayern Münih tarafından yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde dün Paris Saint-Germain karşısında yaşanan 3-0'lık mağlubiyetin değerlendirilmesinin sonucunda 58 yaşındaki Ancelotti'nin görevine son verildiği ifade edildi. Daha önce Ancelotti'nin yardımcılığını yapan Fransız teknik direktör Willy Sagnol'un geçici olarak teknik direktörlük görevini üstleneceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Kar-Heinz Rummenigge, sezon başından beri takımın performansının beklentileri karşılamadığını ifade ederek, Paris'teki karşılaşmanın bundan sonuçlar çıkarılması gerektiğini açık bir şekilde gösterdiğini kaydetti.