28/09/2017 17:40
Ali Palabıyık'a Süper Lig'de görev verilmedi
Süper Toto Süper Lig'in 7. haftasında hakem Ali Palabıyık'a görev verilmedi
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Yarın:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
30 Eylül Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya
14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
16.30 Kayserispor-Bursaspor: Hüseyin Göçek
19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy
1 Ekim Pazar:
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Halil Umut Meler
19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus