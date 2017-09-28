28/09/2017 17:40


Ali Palabıyık'a Süper Lig'de görev verilmedi

ali palabıyık

Süper Toto Süper Lig'in 7. haftasında hakem Ali Palabıyık'a görev verilmedi

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Yarın:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

30 Eylül Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya

14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

16.30 Kayserispor-Bursaspor: Hüseyin Göçek

19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy

1 Ekim Pazar:

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus


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