28/09/2017 15:10


UEFA Beşiktaş hakkında soruşturma başlattı

beşiktaş

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Leipzig ile mücadele eden Beşiktaş hakkında disiplin soruşturması açıldı

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, G Grubu'nda iki takım arasında 26 Eylül'de oynanan karşılaşma sırasında stat ışıklarının sönmesi ve tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması gerekçeleriyle Beşiktaş hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi. Soruşturmanın, 19 Ekim Perşembe günü görüşüleceği bildirildi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında stadın bazı ışıklarının sönmesi nedeniyle oyun durmuştu. Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları, yaşanan kesintiden dolayı soyunma odasına yönelmiş ve müsabaka, 10 dakika gecikmeli olarak devam etmişti.


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