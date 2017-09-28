28/09/2017 13:11


Nice teknik direktöründen Sneijder hakkında çarpıcı açıklama

wesley sneijder

Galatasaray'dan Fransa'nın Nice ekibine transfer olan Wesley Sneijder hakkında teknik direktöründen açıklama geldi

Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, “Biz 4-4-2 oynuyoruz. Sneijder 9 numaranın arkasında, 9,5 gibi oynuyor. Ona kadroda yer bulmam zor. Bunu ona da açıkladım” şeklindeki açıklamasıyla Sneijder'in kadroda yer bulmasının zor olacağının da sinyallerini vermiş oldu.

Fransa Ligue 1’de geride kalan 7 haftada sadece 2 maçta forma giyebilen Sneijder, 2-2 biten Angers karşılaşmasında yedek kulübesinde olmasına rağmen hocası tarafından tercih edilmedi.


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