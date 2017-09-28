Ronaldo'dan Beşiktaşlı taraftarın mesajına yanıt

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, Beşiktaşlı bir taraftarın kendisine gönderdiği mesaja yanıt verdi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Ronaldo, sosyal medya hesabından bir Beşiktaş taraftarının mesajını yanıtladı.Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, bir Beşiktaş taraftarının "come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajına, "Pepe ve Quaresma orada, bana ihtiyaçları yok." cevabını verdi.