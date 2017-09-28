Sporting Braga Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak

UEFA Avrupa Liginde Medipol Başakşehir bu akşam deplasmanda Sporting Braga ile mücadele edecek

Braga Belediye Stadı'nda saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2'den ekrana gelecek.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir, Braga'yı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. İlk maçında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'i 2-1 mağlup eden Braga ise bu akşamki karşılaşma öncesinde grupta lider durumda bulunuyor.