'Tüm Türkiye'ye İzmir marşı nasıl söylenir göstereceğiz'

UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Vitoria Guimaraes ile mücadele edecek olan Atiker Konyaspor'un taraftarı 5 maçlık cezanın ardından tribünde şov yapmaya hazırlanıyor

Konyaspor Taraftar Grubu Nalçacılılar’ın basın sözcüsü İlker Kırnaz, “Maçtan 10 dakika önce marşlarımızı söylemeye başlayacağız. İzmir Marşı’nı, Gençlik Marşı’nı ve Mehter Marşı’nı hep bir ağızdan söyleyeceğiz” dedi. Konyaspor’un İzmir Marşı ile ilgili daha önce kamuoyuna yansıyan tartışmalara da değinen Kırnaz, “Biz, İzmir Marşı başta olmak üzere bunların UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Milli maçlar gibi uluslararası arenada söylenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Herkes Vitoria Guimaraes maçını izlesin. Tüm Türkiye’ye İzmir Marşı nasıl söylenir Nalçacılılar olarak göstereceğiz” diye konuştu.

Yeşil-beyazlı taraftarların bu kritik maça büyük önem vermesi stadyumun büyük bölümünü doldurması bekleniyor. Açık kanaldan yayınlanacak maçta taraftalar hep beraber İzmir Marşı’nı da söyleyecek.