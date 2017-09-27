27/09/2017 11:46


Sporting Braga Medipol Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri

Sporting Braga Medipol Başakşehir

UEFA Avrupa Liginde temsilcimiz Medipol Başakşehir, Sporting Braga deplasmanına konuk oluyor

Braga Belediye Stadı'nda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Ludogorets ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir, Braga'yı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. İlk maçında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim'i 2-1 mağlup eden Braga ise yarınki karşılaşma öncesinde grupta lider durumda bulunuyor.


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