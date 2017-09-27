27/09/2017 10:42


Leipzig teknik direktörü 'Beşiktaş haklı galibiyet aldı'

Ralph Hasenhüttl

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde dün akşam rakibi Beşiktaş'a mağlup olan Leipzig'in teknik direktörü Ralph Hasenhüttl maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu

Teknik adam, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirterek, "Rakibimizi tebrik ediyorum, ilk yarı iyi oynadılar ve buldukları 2 golle galip geldiler. Haklı galibiyet aldılar." dedi.

Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosfere değinen Hasenhüttl, "Maçın başında atmosfere yenildik. Bizim için çok yeni ve alışkın olmadığımız bir atmosferdi. Belki de buna çok fazla takıldık. Böyle bir atmosfere takımı hazırlamak mümkün değil. Sağır eden bir tezahürat vardı. Beşiktaş taraftarı bizi çok iyi baskı altına aldı. Sahaya çıktığımız andan itibaren taraftarlar bizi ıslıkladı. Oyuncularımız bundan etkilendi. Daha önce böyle bir atmosferde oynamamanın bedelini ödedik. İkinci yarı oyuncularımızı biraz daha uyandırmaya çalıştık. İkinci yarı iyi oyun ortaya koyduk." diye konuştu.

Beşiktaş'ın tecrübeli bir ekip olduğunu ve bunun Şampiyonlar Ligi'nde önem taşıdığını vurgulayan Hasenhüttl, siyah-beyazlı ekibin 6 puanla grupta zirvede olmasının tesadüf olmadığını ve bunu tecrübe ettiklerini sözlerine ekledi.


Pegasus
Pegasus'tan son dakika Erbil kararı
bira mi kokteyl mi?
BİRA MI, KOKTEYL Mİ?
Yusuf Tekin
MEB Müsteşarı açıkladı TEOG’un yerine o sistem geliyor
sahte estetik kurbanı
Sahte estetikçi meğer inşaat silikonu kullanmış
James Mattis
ABD Savunma Bakanı ölümden döndü
İlgili Haberler
Sporting Braga Medipol Başakşehir

Sporting Braga Medipol Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maç programı

Beşiktaş Leipzig

Beşiktaş Leipzig maçı ilk 11'ler belli oldu

Naim Süleymanoğlu

Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu nasıl işte son açıklama

Son Dakika Haberleri
Pegasus

Pegasus'tan son dakika Erbil kararı

Yusuf Tekin

MEB Müsteşarı açıkladı TEOG’un yerine o sistem geliyor

bira mi kokteyl mi?

BİRA MI, KOKTEYL Mİ?

sahte estetik kurbanı

Sahte estetikçi meğer inşaat silikonu kullanmış

 Yazarlarımız
necdet sivasli gel de trump a guven

Gel de Trump’a güven…

Necdet Sivaslı ...

Devam