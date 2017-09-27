27/09/2017 10:31


UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maç programı

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın ikinci hafta maçları başlayacak. Yarın akşam ligde 24 maç oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak. İkinci haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

18.00 Astana (Kazakistan) - Slavia Prag (Çekya)

20.00 Zenit (Rusya) - Real Sociedad (İspanya)

20.00 Rosenborg (Norveç) - Vardar (Makedonya)

20.00 Nice (Fransa) - Vitesse (Hollanda)

20.00 Lazio (İtalya) - Zulte Waregem (Belçika)

20.00 Östersunds (İsveç) - Hertha Berlin (Almanya)

20.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Zorya (Ukrayna)

20.00 Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes (Portekiz)

20.00 Salzburg (Avusturya) - Olympique Marsilya (Fransa)

20.00 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)

20.00 Köln (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

20.00 Lugano (İsviçre) - FCSB (Romanya)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

22.05 Sheriff (Moldova) - Kopenhag (Danimarka)

22.05 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Zlin (Çekya)

22.05 Everton (İngiltere) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.05 Olympique Lyon (Fransa) - Atalanta (İtalya)

22.05 Milan (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)

22.05 AEK (Yunanistan) - Austria Wien (Avusturya)

22.05 Braga (Portekiz) - Medipol Başakşehir

22.05 Ludogorets (Bulgaristan) - Hoffenheim (Almanya)

22.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Young Boys (İsviçre)

22.05 Partizan (Sırbistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)


Pegasus
Pegasus'tan son dakika Erbil kararı
bira mi kokteyl mi?
BİRA MI, KOKTEYL Mİ?
Yusuf Tekin
MEB Müsteşarı açıkladı TEOG’un yerine o sistem geliyor
sahte estetik kurbanı
Sahte estetikçi meğer inşaat silikonu kullanmış
James Mattis
ABD Savunma Bakanı ölümden döndü
İlgili Haberler
Sporting Braga Medipol Başakşehir

Sporting Braga Medipol Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri

Ralph Hasenhüttl

Leipzig teknik direktörü 'Beşiktaş haklı galibiyet aldı'

Beşiktaş Leipzig

Beşiktaş Leipzig maçı ilk 11'ler belli oldu

Naim Süleymanoğlu

Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu nasıl işte son açıklama

Son Dakika Haberleri
Pegasus

Pegasus'tan son dakika Erbil kararı

Yusuf Tekin

MEB Müsteşarı açıkladı TEOG’un yerine o sistem geliyor

bira mi kokteyl mi?

BİRA MI, KOKTEYL Mİ?

sahte estetik kurbanı

Sahte estetikçi meğer inşaat silikonu kullanmış

 Yazarlarımız
necdet sivasli gel de trump a guven

Gel de Trump’a güven…

Necdet Sivaslı ...

Devam