UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maç programı
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın ikinci hafta maçları başlayacak. Yarın akşam ligde 24 maç oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak. İkinci haftanın maç programı (TSİ) şöyle:
18.00 Astana (Kazakistan) - Slavia Prag (Çekya)
20.00 Zenit (Rusya) - Real Sociedad (İspanya)
20.00 Rosenborg (Norveç) - Vardar (Makedonya)
20.00 Nice (Fransa) - Vitesse (Hollanda)
20.00 Lazio (İtalya) - Zulte Waregem (Belçika)
20.00 Östersunds (İsveç) - Hertha Berlin (Almanya)
20.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Zorya (Ukrayna)
20.00 Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes (Portekiz)
20.00 Salzburg (Avusturya) - Olympique Marsilya (Fransa)
20.00 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)
20.00 Köln (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
20.00 Lugano (İsviçre) - FCSB (Romanya)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
22.05 Sheriff (Moldova) - Kopenhag (Danimarka)
22.05 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Zlin (Çekya)
22.05 Everton (İngiltere) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
22.05 Olympique Lyon (Fransa) - Atalanta (İtalya)
22.05 Milan (İtalya) - Rijeka (Hırvatistan)
22.05 AEK (Yunanistan) - Austria Wien (Avusturya)
22.05 Braga (Portekiz) - Medipol Başakşehir
22.05 Ludogorets (Bulgaristan) - Hoffenheim (Almanya)
22.05 Skenderbeu (Arnavutluk) - Young Boys (İsviçre)
22.05 Partizan (Sırbistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Villarreal (İspanya)