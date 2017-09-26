26/09/2017 20:45


Beşiktaş Leipzig maçı ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Leipzig

Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş, evinde Leipzig ekibini konuk edecek

Beşiktaş ve Leipzig takımları arasında bu akşam oynanacak maç saat 21:45'te başlayacak. Mucadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Anderson Talisca, Babel, Cenk Tosun

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Ilsanker, Forsberg, Sabitzer, Demme, Poulsen, Timo Werner


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