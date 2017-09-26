26/09/2017 13:42


Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu nasıl işte son açıklama

Naim Süleymanoğlu

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastanenin başhekimi açıklama yaptı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş, Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Naim Süleymanoğlu hastanemize zaman zaman tedavi süreci devam eden bir hastamızdı, bizim hastamızdı. Kronik karaciğer yetmezliği tanısıyla bilinci kapalı şekilde müracaat ettiğinde kendisini yoğun bakıma aldık. Bize geldiğinde bilinç durumu kapalıydı, solunumu vardı. Karaciğer enzimlerinde yükseklik vardı. İmbalans dediğimiz durum söz konusuydu. 

Şu an itibarıyla süreçten cumhurbaşkanımız, başbakanımız, spor bakanımız sürekli aramakta, bilgi istemekte. Kendilerine bilgi arz etmekteyiz. Bu sabah itibarıyla sevindirici bir gelişme olarak şunu paylaşabilirim. Şuurumuz kısmen açıldı. Sorulan sorulara cevap vermekte. Kendisinin nerede olduğunu biliyor. Bizim için sevindirici. Bu kronik karaciğer yetmezliğidir. Dün olmayan idrar çıkışı bugün mevcut, bu bizim için önemli. Enzim yüksekliği, amonyak yüksekliği devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.


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Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu nasıl işte son açıklama
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