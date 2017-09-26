Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da yeni sezonda başarılı bir performans sergileyen Tolga Ciğerci geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan 2 hafta uzak kalacak

Galatasaray Sağlık Kurulu, Tolga Ciğerci'nin fedakarlık yaparak oynayan ve eklem kapsülündeki ödem nedeniye 2-3 hafta dinlendirilmesini öngördü.Sağlık Kurulu geçmişte yaşadığı fasya yırtığı nedeniyle Tolga'yı korumak ve ciddi bir sakatlık yaşamaması için koruma amacıyla dinlendirecek. Tolga'nın yerine ilk 11'e Feghouli'nin dahil olması bekleniyor.Karabükspor maçından sonra liglerde milli takım arası olacak.